مدارس وسط الإسكندرية تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ

تفقدت الدكتورة إيمان شرف، مدير إدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، اليوم، عدداً من المدارس التي من المقرر أن تجرى فيها انتخابات مجلس الشيوخ غداً الثلاثاء، وذلك للتأكد من جاهزية المدارس واستعدادها لبدء ماراثون الانتخابات.

وأكدت "شرف" تجهيز كافة مدارس الإدارة كمقار ولجان انتخابية لاستقبال الناخبين للأداء بصوتهم الانتخابي للمشاركة في العملية الانتخابية.

وتفقدت استراحة انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة الحضرة الثانوية بنات للاطمئنان على مدى استعداداتها للانتخابات.