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مدارس وسط الإسكندرية تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ

كتب:

مروة مرسى
02:24 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
الدكتورة إيمان شرف مدير وسط التعليمية في الإسكندرية تتفقد اللجان الانتخابية

الدكتورة إيمان شرف مدير وسط التعليمية في الإسكندرية تتفقد اللجان الانتخابية

تفقدت الدكتورة إيمان شرف، مدير إدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، اليوم، عدداً من المدارس التي من المقرر أن تجرى فيها انتخابات مجلس الشيوخ غداً الثلاثاء، وذلك للتأكد من جاهزية المدارس واستعدادها لبدء ماراثون الانتخابات.

وأكدت "شرف" تجهيز كافة مدارس الإدارة كمقار ولجان انتخابية لاستقبال الناخبين للأداء بصوتهم الانتخابي للمشاركة في العملية الانتخابية.

وتفقدت استراحة انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة الحضرة الثانوية بنات للاطمئنان على مدى استعداداتها للانتخابات.

 

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