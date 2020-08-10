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محمود مسلم

سفارة فلسطين: استئناف العمل بمعبر رفح في الاتجاهين لمدة 3 أيام

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(وكالات)
03:49 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
السفير الفلسطيني ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح

السفير الفلسطيني ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، أن السلطات المصرية، أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لسفر وعودة المواطنين، لمدة 3 أيام، بدءا من يوم غد الثلاثاء، وحتى الخميس المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت السفارة، في بيان، اليوم، "إن العودة في المرحلة الأولى ستخصص للفلسطينيين المتواجدين في جمهورية مصر العربية، على أن يليها في المرحلة الثانية إعادة المواطنين المتواجدين في الدول الأخرى خارج جمهورية مصر العربية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق مع السلطات المصرية المسؤولة، لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء من داخل أو خارج مصر".

وأعرب السفير الفلسطيني، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، عن جزيل شكره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، "نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة في تخفيف الأعباء على أبناء شعبنا، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة".

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