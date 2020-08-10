روبي تنضم لـ"تويتر": محتاجة دعمكم

انضمت الفنانة روبي، إلى موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إذ حرصت على إطلاق حساب خاص بها، يحمل اسمها، بشأن التواصل مع جمهورها خلال الفترة المُقبلة، لاسيما أنّها لم تُشارك عبر هذه المنصة سلفًا.

ونشرت "روبي" صورة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، معلقة عليها بقولها: "الأكونت لسه جديد يا حبايبي.. محتاجة منكم دعم وريتويت علشان الناس تعرف إني عملت تويتر".

الأكونت لسه جديد يا حبايبي محتاجة منكم دعم وريتويت علشان الناس تعرف اني عملت تويتر♥ pic.twitter.com/w1midT4unS — Ruby (@Ruby91296294) August 9, 2020

وحرصت الفنانة ريهام عبدالغفور، على دعم الفنانة روبي، إذ أكّدت أنَّ الأخيرة أطلقت هذا الحساب لجمهورها، قائلة: "ده أكونت روبي الجديد عاملاه عشانكم مخصوص ومحضرة مفاجأة حلوة ليكم".

ومن جهة أخرى، تستعد مريم نعوم في الوقت الحالي لتقديم مسلسل "بدر البدور" للمشاركة به في السباق الرمضاني المقبل، وتقوم ببطولته روبي، وقالت في تصريح سابقة لـ"الوطن" إنَّ فكرة المسلسل جديدة، وإنَّه تمّ الاستقرار على روبي لبطولته، مشيرة إلى عقد جلسات عمل خلال الأيام القليلة المُقبلة.