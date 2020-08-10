صور.. استمرار ترميم عمارة الشربتلي وسفارة البحرين بالزمالك

واصل عمال الهيئة القومية للأنفاق، الاثنين، أعمال ترميم وإصلاح عمارة الشربتلي وسفارة البحرين بالزمالك، لاستعادة وضعهما الطبيعي بعد تضررهما من أعمال حفر محطة صفاء حجازي بمترو الزمالك، حيث جرى الانتهاء من أعمال حقن التربة بالمنطقة، مؤكدين أنّ مترو الخط الثالث لن يؤثر على العقار في المستقبل.

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنّ الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تواصل العمل لإعادة عمارة الشربتلي بشارع البرازيل بالزمالك لطبيعتها، بعد حدوث بعض الضرر بسبب أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، مشيرا إلى الانتهاء من حقن العمارة وسفارة البحرين، وسيتم الأحتفال قريبا مع ساكني العمارة بعودتها لطبيعتها.

وقال وزير النقل، لـ"الوطن"، إنّ مترو الزمالك سيكون مفخرة للجميع، وسيعمل على تخفيف الضغط المرورى بالقاهرة الكبرى، لافتا إلى أنّ الخط الثالث للمترو صمم بطريقة أوروبية، إذ يقدم خدمة أوروبية لجميع مرتاديه، موضحا أنّ تكلفته تصل إلى 97 مليار جنيه.

وأوضح وزير النقل، أنّ الوزارة تواصل عملها الجاد لتنفيذ مشروعات التحديث والتطوير في المجالات المختلفة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، لافتا إلى أنّ مشرعات الأنفاق التي تتم تساعد على تخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى.

وأكد أنّ هناك مشروعات جبارة جرى تنفيذها في منظومة السكك الحديدية، ما أدى إلى تحسن الخدمة المقدمة للجمهور المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.