طلب إحاطة بشأن ربط التعليم الفني بسوق العمل: فرصة لتجاوز أزمة كورونا

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول إعلان خطة الوزارة بشأن ربط التعليم الفني بسوق العمل قبل بدء العام الدراسي الجديد، وضرورة أن تكون هناك بروتوكولات بين كبرى الشركات والمصانع لتحقيق الغرض المنشود، وتوفير مزيد من فرص العمل وإعداد كوادر شبابية قادرة على العمل.

وأوضح "أبو العلا"، في طلب الإحاطة، أنَّ التعليم الفني يعتبر أحد أهم آليات الدولة المصرية في مواجهة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، وهو ما يتطلب وجود خطة حقيقية تعظم الاستفادة من خريجيه في سوق العمل وتتوافق مع "رؤية مصر 2030" التي يحتل فيها التعليم الفني مساحة كبيرة ضمن محور الأهداف الاجتماعية، والتي تستهدف طالب التعليم الفني، وأصحاب الأعمال فضلًا عن ضرورة شمول الخطة تغيير نظرة المجتمع السلبية تجاه التعليم الفني التي تعتمد على معتقدات نظرية خاطئة أثبت الواقع العملي فشلها.

واختتم "أبو العلا"، في الطلب الذي تقدم به، أنَّ الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر بسبب تداعيات فيروس كورونا أثبتت أهمية التعليم الفني والتدريب المهني وأن الاهتمام به فرصة واعدة لتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية وعودة النشاط الاقتصادي بشكل أقوى من السابق، وهو ما يفرض على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستجابة للتحديات الراهنة وإعلاء التعليم الفني وربطه بسوق العمل.