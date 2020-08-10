سفينة ملكية بريطانية تصل لبنان للمساعدة في إعادة بناء مرفأ بيروت

وصلت سفينة ملكية بريطانية، إلى لبنان، للمساعدة في إعادة بناء مرفأ بيروت، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت بريطانيا، أمس، تقديم 20 مليون جنيه استرليني، لدعم لبنان.

وانعقد مؤتمر المانحين للبنان، أمس، وافتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقوله إنَّ "دور المجتمع الدولي، هو أن يكون في صف الشعب اللبناني".

وقال "ماكرون"، إنَّ المساعدات يجب أن تصل إلى لبنان، بأسرع وقت ممكن، منوها إلى أنَّ الأمم المتحدة، يجب أن تعمل على مراقبة وتنسيق المساعدات المقدمة للبنان.

وأكّد ماكرون: "نحن مع الشعب اللبناني، وسنواجه تداعيات كارثة مرفأ بيروت، مع اللبنانيين، وعلينا حشد كل القدرات الممكنة لمساعدة الشعب اللبناني"، مشيرا إلى أنَّ الفوضى تحركها أطراف تريد زعزعة الاستقرار في لبنان، والمنطقة.

ونوه ماكرون، إلى أنَّه على السلطات اللبنانية الاستجابة لمطالب الشعب الذي يعبر عنها بطريقة مشروعة في الشوارع، لافتًا إلى أنَّ الرئيس اللبناني ميشال عون، يعرف أن هناك حاجة ماسة لمكافحة الفساد، وعلى السلطات اللبنانية أن تعمل على حل سياسي واقتصادي للأزمة.

واحتدمت مواجهات دامية وسط بيروت، اليومين السابقين، بين القوات الأمنية اللبنانية وآلاف المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في هبة شعبية، احتجاجًا على الأداء الحكومي وفساد النخب الحاكمة في البلاد، بعد انفجار مرفأ بيروت.