كوريا الجنوبية تكتشف 3 سلالات جديدة متحورة من كورونا

اكتشفت كوريا الجنوبية، 3 أنواع متحورة من تسلسل جينوم فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من بين الحالات القادمة من الخارج.

وذكر المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، أنه اكتشف الطفرات الجينية المتحورة في "بروتين سبايك" -البروتين الرئيسي الأساسي السطحي للفيروس- في 3 حالات مصابة بالفيروس، واردة من الخارج، بما يشمل حالتين من باكستان، وحالة من أوزبكستان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأشار المركز الكوري للسيطرة على الأمراض، إلى أن الطفرات الجديدة مختلفة عن 78810 تسلسلات جينية مسجلة في قاعدة بيانات الخاصة بالفيروس، والتي تديرها منظمة الصحة العالمية.

وجاء هذا الاكتشاف بناء على تحليل المركز للجينوم المتسلسل للفيروس عند 776 مريضا مصابا بكورونا المستجد، بما يشمل 597 حالة إصابة محلية، و179 إصابة واردة من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 28 إصابة جديدة وسط استمرار حالات الإصابة في العاصمة وضواحيها.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن السلطات الصحية في حالة تأهب بسبب اكتشاف حالات إصابة جماعية في سوق نامدايمون الشعبي في سول.

وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن حصيلة المصابين سجلت 14 ألفا 626 حالة حتى منتصف ليل أمس الأحد، بزيادة 28 حالة جديدة مقارنة مع اليوم السابق، ومن بين الحالات المصابة سجلت 17 حالة لانتقال العدوى محليا و11 حالة وافدة.

وسجلت سول، 11 حالة، فيما سجلت 5 حالات بإقليم كيونجكي، وحالة واحدة من بوسان.

وبقي عدد المتوفين ثابتا عند 305 حالات، وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 16 حالة ليصل إلى 13 ألفا و658 حالة.

كوريا الجنوبية تخفض مستوى تحذير السفر إلى هوبي الصينية

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم، أن كوريا الجنوبية، خفضت تحذير السفر إلى مقاطعة هوبي الصينية، بؤرة تفشي كورونا المستجد، موضحة أن الوضع يظهر علامات على الاستقرار مع ارتفاع الطلب على السفر.

وأشارت الوزارة، إلى أنه جرى رفع مستوى التحذير "الأحمر" بالنسبة لمقاطعة هوبي، والذي يعني توصية بمغادرة المنطقة، وأن المنطقة حاليا تحت مستوى تحذير خاص من السفر والذي يطبق على باقي المناطق الصينية.

وكانت كوريا الجنوبية، فرضت مستوى التحذير أحمر اللون على مقاطعة هوبي، في 25 يناير الماضي، كأولى خطوات منع تفشي الوباء في مراحل انتشار الوباء الأولى.