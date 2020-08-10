عبدالعاطي يكلف غلوش برئاسة الشركة القابضة للري والصرف

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، قرارا بتكليف المهندس محمود غلوش رئيس شركة الكراكات المصرية، برئاسة الشركة القابضة للري والصرف، إضافة إلى عمله، والتي تضم تحت ولايتها 3 شركات عريقة، هي: الكراكات المصرية، الري للأشغال العامة، والمصرية للري والصرف.

ونفذ غلوش خطة إنقاذ شركة "الكراكات المصرية"، منذ تعيينه رئيسا لها في النصف الثاني من 2016، عبر إعادة تأهيل الورش وصيانة المعدات وتطوير الأسطول ورفع الأداء، حتى تمكنت الشركة من إنجاز أعمال بحلول أكتوبر 2019 تزيد بنسبة 242%، عن معدل أدائها في أكتوبر 2018، كما نجح في تحقيق أرباح غير مسبوقة في "الكراكات المصرية".

وارتفع حجم أعمال "الكراكات" في 2016 إلى 72 مليون جنيه، لتتراجع الخسائر إلى 34 مليونا، ويستمر ارتفاع حجم الأعمال ليسجل في 2017 نحو 104 ملايين جنيه، ولتهوي الخسائر إلى 8 ملايين جنيه فقط، وفي 2018 أنجزت "الكراكات المصرية" حجم أعمال تقدر بنحو 149 مليون جنيه، واستفادت من بند استثمار الأصول غير المستغلة، إذ باعت أرضا بقيمة 54 مليون جنيه، لينتهي العام في 30/6/2018 بأرباح قدرها 20 مليون جنيه، وأنهت الشركة العام المالي 2018/2019 بحجم أعمال قدره 312 مليون جنيه، بأرباح قدرها نحو 49 مليون جنيه.

وحققت الشركة قفزة جديدة في مضمار الأعمال ابتداء من 1/7/2019 لتنجز أشغالًا بحلول 30/6/2020 بنحو 430 مليون جنيه، وبأرباح متوقعة قدرها نحو 60 مليون جنيه.

ويستهدف النهوض بالشركة القابضة ككل، من خلال تنفيذ خطة طموحة تستهدف المضي في الأرباح، وعدم العودة إلى الخسائر.