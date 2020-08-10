عقيلة صالح يلتقي سفير أمريكا لدى ليبيا ووفودا غربية اليوم بالقاهرة

يستأنف اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في القاهرة، سلسلة لقاءات دولية وإقليمية في إطار المساعي الرامية لحلحلة الأزمة الليبية.

يأتي ذلك فيما بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترجمة اقتراحها بإيجاد حل عن طريق منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة، على الأرض بين الأفرقاء الليبيين، وفقا لقناة "العربية".

ويستهل "صالح" لقاءاته بالقاهرة، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، على أن يجتمع مع وفود غربية، بالإضافة إلى القيادة المصرية.

وكان مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميجيل كوريا، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، قد أجريا اتصالات للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لتنفيذ المقترح الأمريكي.

وتعتزم كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، على الدفع نحو فرض عقوبات أوروبية على منتهكي حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وبحسب مصادر في الاتحاد الأوروبي، فإن الدول الثلاث أعدت قائمة بالشركات والأفراد الذين يسخرون السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة.

وتشمل القائمة ثلاث شركات من تركيا وكازاخستان، إلى جانب شخصين ليبيين.

وكانت فرنسا، اتهمت تركيان مرارا بانتهاك حظر توريد الأسلحة التي أطلق الاتحاد الأوروبي "عملية إيريني" لمراقبته.

وأكد رؤساء حكومات الدول الثلاث في بيان مشترك، استعدادهم للنظر في استخدام محتمل للعقوبات في حال استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي.