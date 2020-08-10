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محمود مسلم

وزيرا خارجية روسيا وألمانيا يبحثان الأوضاع في ليبيا وسوريا غدا

كتب:

(أ.ش.أ)
12:25 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرجي لافروف، سيبحث مع نظيره الألماني هايكو ماس، غدا الثلاثاء، عددا من الملفات الدولية، بما في ذلك أوكرانيا والأزمة الليبية والوضع في سوريا.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان اليوم، إلى أنه من المقرر أن يتبادل الوزيران الروسي والألماني، خلال لقائهما غدا الثلاثاء، في موسكو، وجهات النظر حول مجموعة كاملة من القضايا في العلاقات الروسية الألمانية.

وأضافت الوزارة الروسية، أن "لافروف وماس" سيناقشان الموضوعات الدولية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك تسوية الصراع الأوكراني الداخلي والأزمة الليبية والوضع في سوريا.

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