وزيرا خارجية روسيا وألمانيا يبحثان الأوضاع في ليبيا وسوريا غدا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرجي لافروف، سيبحث مع نظيره الألماني هايكو ماس، غدا الثلاثاء، عددا من الملفات الدولية، بما في ذلك أوكرانيا والأزمة الليبية والوضع في سوريا.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان اليوم، إلى أنه من المقرر أن يتبادل الوزيران الروسي والألماني، خلال لقائهما غدا الثلاثاء، في موسكو، وجهات النظر حول مجموعة كاملة من القضايا في العلاقات الروسية الألمانية.

وأضافت الوزارة الروسية، أن "لافروف وماس" سيناقشان الموضوعات الدولية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك تسوية الصراع الأوكراني الداخلي والأزمة الليبية والوضع في سوريا.