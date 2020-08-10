باكستان: نتوقع دورا فاعلا للأمم المتحدة في الحل السلمي لقضية كشمير

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن إسلام آباد، تتوقع أن تلعب الجمعية العامة للأمم المتحدة، دورا فاعلا في الحل السلمي لقضية إقليم جامو وكشمير -المتنازع عليه بين باكستان والهند- في ضوء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذه المسألة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الباكستاني، اليوم، مع الرئيس المنتخب للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، الذي يزور باكستان حاليا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأطلع وزير الخارجية الباكستاني، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تصرفات الهند في جامو وكشمير، والتي وصفها بأنها انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان بعد الخطوة أحادية الجانب، التي اتخذتها الهند لتغيير الوضع الدستوري للإقليم.

وأشار قريشي، إلى أن قضية كشمير كانت نزاعا معترفا به دوليا، أقره أيضا الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه الصادر في 8 أغسطس 2019.

وبحث المسؤولان، خلال الاجتماع، القضايا المتعلقة بالدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك جدول أعمال الاجتماع.

وتقدم وزير الخارجية الباكستاني، بالتهنئة إلى فولكان بوزكير، لانتخابه رئيسا للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصف "قريشي" هذه الدورة بأن لها أهمية خاصة حيث واجه العالم تحديات جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" والأزمة الاقتصادية.

كما أطلع قريشي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على اقتراح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، المتعلق بتسهيل القروض للدول النامية لمعالجة تداعيات الوباء وإنعاش الاقتصادات الأضعف.

وناقش الجانبان، أيضا جهود السلام والاستقرار الجارية في المنطقة، بما في ذلك عملية السلام الأفغانية.