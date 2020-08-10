التموين تعد مشروعا جديدا للبورصة السلعية لتقديمه لـ"النواب"

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إعداد مشروع قانون للبورصة السلعية لتقديمة في الفصل التشريعي الجديد للبرلمان، لافتا إلى مراجعة قوانين البورصات في دول مختلفة، على أن يكون أول القوانين التي سيتم تقديمها في الدورة القادمة للبرلمان.

وأكد مصيلحي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، أهمية وجود أسواق للجملة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى وجود تنسيق في الأمن الغدائي مع وزارة الزراعة، وتنفيذ خريطة زراعية وتشكيل لجنة عليا بمراجعة المحاصيل والإنتاج وما نحتاجه.

وأضاف أنّ هناك تنسيق مع وزارة الري في أزمة المياه، ويوجد خطة موضوعة لمواجهة نقص المياه، وعمل خطوط جديدة لبنجر السكر بمصانع إنتاج السك .

وأوضح وزير التموين، أنّه وللمرة الأولى، يتم تصدير مواصفات للمخازن، والمواصفات الإنشائية والصحية.