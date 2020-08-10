التموين: بعض الأسر لا تسجل حالات الوفاة وتستمر في صرف مقرراتها

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ مشروع "جمعيتي" من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة مرخرا.

وأضاف المصيلحي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، أنّ المشروع ساهم في إضافة 6000 منفذ بيع جديد للمنظومة، إلى جانب 1300 منفذ بيع خاصة بشركات الجملة.

وأشار إلى أنّ الوزارة انتهت من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "جمعيتي"، وتستهدف الانتهاء من المرحلة الثالثة منه قبل نهاية الشهر الحالي.

وأكد المصيلحي أهمية استكمال تدقيق قواعد بيانات مستحقي الدعم، حتى تتمكن الوزارة من منح الأكثر احتياجا نصيبا أكبر من الدعم، قائلا: "حتى هذه اللحظة يحصل الجميع على نفس الحصة من الدعم باختلاف درجة احتياجهم".

وأوضح الوزير، أنّه بعد إتمام منظومة التحول الرقمي وتحديث وتنقية قواعد البيانات ستكون متاحة للمواطنين، والمواطن نفسه سيكون هو المسؤول الأول عن صحة بياناته، حيث سيتم السماح للمواطنين بالدخول إلى قاعدة البيانات لتسجيل بياناته على مسؤوليته الشخصية وأن يتحمل عقوبة غير ذلك.

وأوضح أنّ هناك حالات وفاة لا يتم تسجيلها في السجل المدني وتصرف مقرراتهم التموينية، مؤكدا أنّه حال إتمام عملية التحول الرقمي والميكنة والسماح للمواطنين بتحديث بياناتهم، سيكون المواطن أكثر حرصا على دقة بياناته.