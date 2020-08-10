بدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية البرجاية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، بدء التشغيل التجريبي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية البرجاية، حيث تفقد المحافظ محطتي الرفع والمعالجة تمهيدا لبدء إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع، الذي تبلغ تكلفته 125 مليون جنيه، منها 50 مليون جنيه لمحطة الرفع و75 مليون جنيه لمحطة المعالجة بطاقة تبلغ 6000 م3 يوميا.

رافق المحافظ خلال جولته بالمشروع المهندسة إيمان عبدالرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والمهندس ياسر الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعمدة عثمان نائب البرلمان عن مركز المنيا.

وجه المحافظ، الجهات المعنية، بالإسراع في الأعمال الخاصة بالتشغيل الفعلي وانجازها في أقرب وقت ممكن، حتى يتم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمحطة ورفع مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ على ضمان معالجة مياه الصرف الصحي بما يحقق الحفاظ على البيئة، موضحا أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابع عملها يوميا، كما أنها من أهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة.

وأوضحت إيمان عبدالرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أن المشروع يتكون من مبنى المدخل والمصافي أحواض التهوية والترسيب وأحواض تركيز الحمأة ومبنى الإدارة والمعمل والمباني الخدمية ، ويخدم سكان 4 قرى هي البرجاية وزهرة وصفط اللبن والإسماعيلية.