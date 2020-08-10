غرفة السياحة: موسم العمرة الجديد في علم الغيب

قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إنّ موعد بدء موسم العمرة لهذا العام في علم الغيب، موضحا: "كان من المفترض بدء الموسم عقب انتهاء موسم الحج مباشرة، إلا أنّ السلطات السعودية لم تعلن حتى الآن موعدا محددا لبدء الرحلات".

وأضاف الغمري، لـ"الوطن"، أنّه حال إذا لم يتم إيجاد مصل أو علاج لفيروس كورونا المستجد الفترة الحالية، فموسم العمرة لهذا العام سيكون بشكل رمزي أسوة بما تم في الحج وستمنح كل دولة بضعة آلاف من التأشيرات طوال الموسم، مشيرا إلى أنّ السعودية تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على حياة المعتمرين والمواطنين دون النظر لأي أمور أخرى.

وأشار إلى أنّ الشركات السياحية المصرية لم تسترد من الجهات السعودية حتى الآن، قيمة برامج العمرة الملغاة العام الماضي بسبب فيروس كورونا، فضلا عن حجوزات الفنادق خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان والتي تبلغ نحو 100 مليون ريال.

وأوضح أنّه جرى إيداع بعض من المبالغ في المحفظة النقدية للشركات المصرية بالسعودية، لكن لم يتم تحويلها لحساباتها بالبنوك المصرية حتى الآن، لافتا إلى أنّه قد يتم إرجاء بعض المبالغ لحجوزات العمرة للعام الحالي.

وأوضح أنّ الشركات المصرية جاهزة لتنظيم برامج العمرة لهذا العام واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل عدم إصابة أي من المعتمرين المصريين بالفيروس، موضحا أنّ معظم الشركات العاملة بالسياحة الدينية متوقف عملها حاليا نظرا لعدم وجود برامج عمرة.