الهجرة: من لم يصوت بالخارج أمامه فرصة للمشاركة في مصر بشروط

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ فريق عمل الوزارة يعمل منذ الصباح الباكر على تلقي الاستفسارات بشأن انتخابات مجلس الشيوخ، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للإجابة عن الاستفسارات الواردة لغرفة العمليات.

وأضافت مكرم، خلال لقائها على فضائية إكسترا نيوز، أنّ الكثير من الاستفسارات تدور حول إمكانية أن يتقدم المواطن بنفسه لمقر القنصلية، كما أنّ أمس الأحد كان إجازة لمكاتب البريد في الدول الأمريكية، أستراليا، نيوزيلاندا، وكندا، وكان هناك بعض الطلبات بإمكانية مد فترة التصويت للمصريين في الخارج يوم آخر، لافتا إلى أنّ كل هذه الطلبات تحال على الفور للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع: "البعض اعتقد أنّ تسجيله في انتخابات سابقة تعفيه عن التسجيل في الفترة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات من يوم 25 وحتى 31 يونيو الماضي، وهذا خطأ، لكن هناك فرصة لمن يكون موجودا في مصر يوم 11 أغسطس، بأن يتقدم للجان الانتخابية في مصر مع المصريين في الداخل ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لمعرفة لجنته والانتخاب، لكن شرط ألا يكون سجل في الخارج".