نبيلة مكرم: مواطنونا بالخارج يكملون مسيرة بناء مصر

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مشاركة المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ يُعد استكمالا لمسيرة بناء مصر، كون مجلس الشيوخ استحقاق هام، موضحة أن الوزارة تابعت أولى أيام انتخابات المصريين في الخارج لمجلس الشيوخ عبر غرفة عمليات مشكلة خصيصًا للرد على الاستفسارات ومتابعة العملية الانتخابية.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن وزارة الهجرة حريصة على شرح للمواطن المصري آلية التصويت عبر البريد، حمايةً للمواطنين في الظروف الاستثنائية جراء جائحة كورونا، حيث تمنع بعض الدول التجمعات، كما جاء ذلك تلبيةً لمطالبات بعض المصريين في الخارج بالتصويت عبر البريد.

ووجهت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشكر لجهود الجاليات المصرية في الخارج في تشجيع المواطنين للتصويت، لافتةً إلى أن انتخابات مجلس النواب تحوز على اهتمام أكبر من مجلس الشيوخ من قبل المصريين في الخارج؛ حيث كان هذا الحق منتزعًا سابقًا قبل أن تعطي لهم الدولة هذا الحق في المشاركة الانتخابية.

جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أكدت انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى تجرى منذ التاسعة صباحًا يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس الجاري.