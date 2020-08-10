الدفاع العراقية: العثور على صواريخ كاتيوشا وهاون في ديالي وسامراء

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، العثور على عبوات ناسفة ومواد متفجرة وصواريخ وقذائف هاون في الأنبار وديالي وسامراء.

وأضافت الوزارة العراقية، أن "مفارز مديرية استخبارات ديالي، عثرت على صاروخ كاتيوشا، وعبوة ناسفة كانت معدة للتفجير، تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، في قضاء الخالص، وجرت معالجتها ميدانيا من قبل الجهد الهندسي"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وأوضحت الدفاع العراقية، أن قيادة عمليات سامراء، نفذت واجب بحث وتفتيش في منطقة جزيرة سامراء، أسفر عن العثور على 20 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع والأحجام، وقذيفتي مدفع عيار 155 ملم، وتسعة صواريخ كاتيوشا مختلف الأنواع، و3 دوائر كهربائية، و9 دوائر تفجير مع البطاريات، و20 مسطرة تفجير، من مخلفات داعش الإرهابي وجرى إتلافها.