 وزيرة الثقافة تتفقد عمليات صيانة وتطوير متحف الفن الحديث

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، متحف الفن المصري الحديث وقاعة الباب للفنون التشكيلية، وبصحبتها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية؛ للوقوف على آخر مستجدات عمليات الصيانة والتطوير ورفع كفاءتهما.

كما تابعت سير عمل اللجنة الفنية التي تضم كوكبة من الأستاتذة المتخصصين، وعدد من التشكيليين والمكلفة بمراجعة وتوثيق وتوصيف وتصنيف جميع الأعمال الفنية المحفوظة بالمتحف ورقمنتها، وعمل قاعدة بيانات خاصة بها إلى جانب إعداد سيناريو العرض المتحفي الجديد؛ تمهيدًا لإعادة تشغيله أول نوفمبر المقبل، وعودة قاعة الباب نهاية الشهر الجاري.

وقالت عبدالدايم إن الإبداعات الفنية في العصر الحديث، تأتي امتدادًا لإعجاز الحضارة الفرعونية، التي كان الفن التشكيلي أحد مفرداتها الخالدة، مشيرة إلى أن متحف الفن الحديث يضم عددًا ضخمًا من الأعمال النادرة لمختلف أجيال الحركة التشكيلية المصرية، والتي تُمثل جزءًا من كنوز وثروات الوطن القومية، وتُعبّر عن هويته المتفرِّدة.

ووجهت وزير الثقافة بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية الخاصة بالانتهاء من عمليات الصيانة والتطوير؛ لإعادة افتتاح المتحف باعتباره إحدى وسائل تشكيل وعي ووجدان الأجيال الجديدة.