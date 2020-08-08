"الثقافة" تحتفي بمئوية الدكتور على الراعي 17 أغسطس

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، احتفالية بمناسبة حلول مئوية ميلاد الناقد والمسرحي الكبير الدكتور علي الراعي (1920- 1999)، وذلك الاثنين 17 أغسطس، في الساعة السادسة مساء.

تبدأ فعاليات الاحتفال في تمام السادسة من مساء الإثنين، بأمسية ثقافية "أونلاين"، بعنوان "علي الراعي.. مئة عام من الميلاد"، وتستهل بعرض فيلم تسجيلي قصير، حول حياة المفكر الراحل الكبير من تقديم ابنته ليلى الراعي، وإخراج ياسر عبدالجواد.

يعقبه مشاركات تتضمن دور علي الراعي في النقد الأدبي والمسرح والإعلام والحياة الثقافية بشكل عام، يقدمها عدد من النقاد والإعلاميين والمسرحيين من بينهم: الكاتب والصحفي إيهاب الملاح، الكاتب الشاعر جرجس شكري، الناقد حسين حمودة، مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس، الكاتبة سلوى بكر، المخرج سمير العصفوري، الشاعر شعبان يوسف، الناقد الدكتور عبدالرحيم الكردي- مقرر لجنة الدراسات النقدية واللغوية بالمجلس، المخرج عصام السيد، الناقد الأدبي الدكتور محمد الشحات، المخرج محمد فاضل، الكاتب والإعلامي مصطفى سليم.

ويصدر المجلس الأعلى للثقافة بهذه المناسبة الجزء الثالث من الأعمال الكاملة لعلي الراعي، كما تصدر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي الدراسة التي أعدها علي الراعي حول برنارد شو.

وتعتبر الأمسية، إنطلاقة لعدد من الفعاليات التي ستنظمها بعض لجان المجلس الأعلى للثقافة على مدار شهر أغسطس، احتفاء بمئوية الراحل الكبير، وتبث الأمسية عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيس بوك، وقناتها عبر يوتيوب.