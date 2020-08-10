فريق برنامج البيوتكنولوجي بعلوم حلوان يفوز بـ5 جوائز في SOLE Season7

كرمت كلية العلوم بجامعة حلوان، الفريق الطلابي ببرنامج البيوتكنولوجى، اليوم، المشرفين على التدريب، لفوزهم بـ5 جوائز، في مسابقة على مستوى جامعات مصر "SOLE Season7"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وقال الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية، إن فريق طلاب برنامج البيوتكنولوجي، حصل على المركز الأول (مشاريع جماعية) باسم الجامعة، وفاز بالمركز الأول في أحسن عرض تقديمي، وحقق المركز الأول والثانى فى أحسن مشاريع فردية، والمركز الثانى فى الأسئلة العلمية.

وفى السياق ذاته، كرم الفريق المشارك فى المؤتمر الطلابى الخامس لمشاريع التخرج بكلية الطب بجامعة عين شمس، لحصولهم على المركز السادس في مسابقة أفضل 10 مشاريع تخرج.

جدير بالذكر، حصول طلاب البرنامج على المركز الأول في مسابقة أحسن فيديو علمي على مستوى كليات جامعة حلوان في مهرجان العلوم.