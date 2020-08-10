التعليم العالي: 80 ألف طالب سجلوا لاختبارات القدرات إلكترونيا

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف على التنسيق، إن كليات الإعلام تصدرت المرتبة الأولى كأعلى نسبة تسجيل من قبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات، ومن بعدها جاءت كليتا التربية الفنية والفنون الجميلة، لافتاً إلى أن الموقع الإلكترونى للوزارة يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى رغبات الطلاب، لافتاً إلى أن 80 ألف طالب سجلوا لاختبارات القدرات عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق حتى الآن.

وأوضح عطا، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك متابعة دورية من قبل الدكتور خالد عبدالغفار لأعمال اختبارات القدرات بالجامعات، مؤكداً أن هناك تعليمات بضرورة تذليل العقبات أمام الطلاب أثناء فترة الاختبارات أو التسجيل أو الاستفسار بمقر المكتب الرئيسى للتنسيق.

وبدأت كليتا التربية الموسيقية والفنون التطبيقية، بجامعة حلوان، وكلية الإعلام جامعة القاهرة، أمس، أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكلية والتى يشترط لها اجتياز اختبار القدرات.

وقالت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، إن الكلية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب والعاملين أثناء انعقاد فترة الاختبارات بالكلية، مؤكدة أن هناك تعليمات مشددة من قبل مجلس الجامعة بتذليل جميع العقبات أمام الطلاب أثناء فترة الاختبارات، موضحة أن 450 طالباً أدوا الاختبارات، أمس، بالكلية، وأن الكلية تشهد العام الجارى إقبالاً كثيفاً.

وأوضحت أن الكلية وضعت جدولاً زمنياً يحقق مبدأ التباعد الاجتماعى بين الطلاب للمحافظة عليهم، فضلاً عن تقليل عدد الاختبارات وتقليل المدة الزمنية لكل اختبار.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن عدد الطلاب الذين سجلوا لأداء اختبار القدرات تجاوز 250 طالباً.