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وزير التعليم العالي: 30% من طلاب علمي علوم حصلوا على أكثر من 95%

كتب:

محمد متولي
11:16 م | الأحد 09 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن عدد طلاب علمي علوم الذين حصلوا على أكثر من 95% وصل لأكثر من 66 ألف طالب، بما يمثل 30.5% من طلاب شعبة علمي علوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، :"أغلبية هؤلاء الطلاب عاوزين كليات ما يطلق عليها القمة".

وأشار إلى أن طلاب علمي رياضة الذين حصلوا على أكثر من 95% وصل عددهم لـ 14 ألف طالب، بما يمثل 17.5%.

وواصل: "نحن أمام تحد كبير في القبول بكليات الطب والصيدلة، و51% من طلاب علمي علوم الناجحين حصلوا على أكثر من 90%".

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