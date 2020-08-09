وزير التعليم العالي: 66 ألف طالب حصلوا على 95% بقسم "علمي علوم"

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات تعاني من النظام القديم للثانوية العامة، وينتظر الجميع النظام الجديد لوزارة التربية والتعليم والذي سيتم تطبيقه على طلاب الثانوية العامة بداية العام القادم.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمذاع على فضائية "ON E"، أن نتيجة الثانوية العامة الحالية وصل تعداد من حصل على أكثر من 95% من طلاب "علمي علوم" بلغ 66 ألف طالب، فيما جاء تعدادهم في العام الدراسي 2018/2019 37 ألف طالب: "أغلبيتهم عايزين كليات القمة والأعداد بتزيد بشكل كبير"، موضحا أن الأزمة دائما ما تكون في شعبة "علمي علوم" لما يمثله من عبء على التنسيق وعبء آخر على كليات القمة مثل الطب والصيدلة.

وأكد أنه لا توجد دولة حول العالم نجحت في إتمام امتحانات الثانوية العامة والمرحلة الأخيرة من الكليات بذلك النجاح الكبير والمبهر للجميع، مشيرا إلى أن الوزارة تستطيع استيعاب عدد الطلاب الذين زاد أعدادهم خلال العام الدراسي القادم.

وتابع: "بلاش الطلاب يفكروا في المجموع بقدر اهتمامهم بما يحبوا دراسته، حيث أن هناك الكثير من الوظائف المستقبلية التي بدأت في الانتعاش خلال الفترة الحالية، وأرجوكم فكروا في اللي انتوا بتحبوه وادخلوه.