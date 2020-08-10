إصابات كورونا تتخطى 50 ألف حالة باليابان

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في البلاد، تخطى 50 ألف حالة.

وذكرت حكومة العاصمة "طوكيو"، في بيان نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني، أنه من بين 47 محافظة في اليابان، سجلت طوكيو 197 إصابة جديدة في صباح اليوم، وهو أول انخفاض أقل من 200 حالة منذ 27 يوليو الماضي، عندما جرى الإبلاغ عن 131 حالة.

وارتفعت الأرقام اليومية في طوكيو، منذ أواخر يوليو الماضي، ووصلت إلى رقم قياسي يومي قدره 472 حالة في الأول من أغسطس الجاري، بينما جرى الإبلاغ، أمس الأحد، عن 331 حالة.

ويقضي الشعب الياباني، هذا الأسبوع، عطلة مهرجانات شعبية سنوية؛ وخلالها يعود العديد من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية إلى منازل أسرهم في الريف، ولذلك يشعر الكثير من المواطنين بالقلق من احتمالية انتشار العدوى نتيجة كثرة تحركات الأشخاص بين المناطق.

وسجلت محافظة أوكيناوا، في صباح اليوم، 52 حالة جديدة في انخفاض كبير عن الرقم القياسي الذي بلغ 159 حالة أمس الأحد؛ مما رفع إجمالي عدد الحالات المصابة في المحافظة حتى الآن إلى 1179 حالة.

وعن حصيلة الوفيات في عموم اليابان، فقد زادت بمقدار حالة واحدة حتى صباح اليوم الاثنين، ووصلت إلى 1063 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن اليابان بالكامل أبلغت عن 1443 إصابة جديدة أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى ما يقرب من 50 ألفا.

وأشارت مصادر إعلامية أخرى إلى أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 1060 حالة، عقب تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية في اليابان.