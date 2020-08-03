اليابان تشدد إجراءات دخول البلاد أمام مواطني 4 دول يتفشى بها كورونا

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية تشديد إجراءات الدخول على جميع المقيمين الأجانب الذين يعودون إلى البلاد من كل من (بنجلاديش، باكستان، الفلبين، بيرو) اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل؛ نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هذه الدول.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، اليوم الاثنين، أنه كان من المقرر أن تُفرض هذه الإجراءات على المقيمين الأجانب اعتبارا من أول سبتمبر القادم، إلا أن الحكومة قررت أن تفرض الإجراءات في وقت مبكر للبلدان الأربعة بعد اكتشاف أعداد كبيرة من الإصابات بكورونا خلال فحص الأشخاص القادمين منها في المطارات.

وأوضحت أنه اعتبارا من الجمعة المقبلة، يتعين على الأجانب المقيمين في اليابان القادمين من أي من تلك الدول تقديم شهادة خلو من فيروس كورونا بعد إجراء الاختبار في غضون 72 ساعة قبل موعد مغادرتهم، فضلًا عن تقديم وثائق يتم الحصول عليها من سفارات يابانية أو مكاتب القنصلية اليابانية، تثبت أنهم مصرح لهم بدخول اليابان مجددًا.

ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع استعداد اليابان لإعادة فتح أبوابها أمام آلاف الأشخاص العالقين في الخارج بسبب القيود المفروضة على دخول البلاد في 3 أبريل الماضي للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.. وتختلف الإجراءات التي يخضع لها الأجانب عن تلك التي يخضع لها اليابانيون الذين بإمكانهم العودة إلى البلاد بدون تقديم اختبار الكشف عن الإصابة بكورونا قبل دخولهم، ولا تنطبق هذه الإجراءات في الوقت الراهن على الأجانب المقيمين في اليابان حاليا، ولكن يخططون للسفر إلى الخارج.