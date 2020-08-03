اليابان تتعهد بحماية المسنين والفئات الضعيفة من كورونا

تعهد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بأن تبذل الحكومة كل ما في وسعها لحماية المسنين والفئات الضعيفة من عدوى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد آبي اليوم، أن الحكومة ستعمل مع السلطات المحلية لزيادة الاختبارات للكشف عن الفيروس، ودعم شركات الأدوية التي تطور الأدوية واللقاحات، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية "إن أتش كيه".

وعبر رئيس الوزراء الياباني، عن أمله في أن يواصل المواطنون الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي لإبقاء العدوى عند الحد الأدنى.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية، في وقت سابق، اليوم، تسجيل 1331 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في اليابان إلى 39 ألفا و399 حالة.