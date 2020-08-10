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عاجل.. إصابة 13 شرطيا واعتقال أكثر من 100 شخص في أحداث شغب بشيكاغو

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سحر المكاوى
03:52 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
شرطة شيكاغو

شرطة شيكاغو

أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة  13 فردًا من شرطة شيكاغو، واعتقال أكثر من 100 شخص بعد ليلة شهدت  أعمال شغب وسرقة في شيكاغو، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال نهاية الشهر الماضي، "إننا نعمل على نشر قوات فيدرالية في شيكاغو، لتطويق العنف".

وأضاف: "لن نتسامح مع القتلة والمجرمين الذين يزعزعون الأمن"، موضحًا: "سنواصل مطالبة حكام الولايات بالحفاظ على الأمن".

جاء ذلك إثر حادث إطلاق النار على نحو 16 شخصًا، في وقت سابق نهاية يوليو الماضي، أثناء تشييع جنازة في أوبورن جريشام، بولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

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