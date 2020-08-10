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انتشال جثة طفل غرق في نيل القناطر

كتب:

حسن صالح
03:57 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
انتشال غريق

انتشال غريق

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، هوية طفل عثر على جثته طافية على مياه النيل بقرية باسوس، حيث تبين أنه يدعى "سيف م ا" 13 عاما.

جرى انتشال جثته ونقلها إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بتسليم الجثة إلى ذويه والتصريح بالدفن.

كان العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية على مياه النيل بمنطقة باسوس بالقناطر الخيرية.

وانتقل العقيد محمد غيث مأمور مركز القناطر والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز، وتم انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنها لطفل "سيف م أ" عمره 13 عاما، يرتدي شورت أسود حيث كان يسبح في النيل ولقي مصرعه غرقا وتحرر محضرا بالواقعة.

وتم التحفظ على الجثة وبالكشف الظاهري تبين وجود آثار غرق وتورم وزرقة بأنحاء الجسم، وأودعت الجثة المستشفى وتم التصريح بدفنه.

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