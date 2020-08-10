"البحوث الإسلامية" يطلق "الهجرة انتماء وعمل" إلكترونيا

أعلن مجمع البحوث الإسلامية إطلاق حملة توعوية إلكترونية بعنوان "الهجرة انتماء وعمل"، بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وتنفذ الحملة من خلال توجيه الرسائل التوعوية إلكترونيًا على موقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر وتليجرام"، بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنّ إطلاق الحملة يأتي تزامنًا مع موسم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه الهجرة المباركة من دروس وقيم مهمة، نحن جميعًا بحاجة إلى تطبيقها والاستفادة منها في واقعنا الحالي، للعبور بالوطن إلى بر الأمان في ظل التحديات التي نواجهها جميعًا، مثل حب الوطن وأهميته بالنسبة للفرد والمجتمع، والعمل على استقراره، إضافة لأهمية التعاون والإحساس بالآخرين خاصة وقت الأزمات، والتعايش المشترك بين الجميع، واحترام العهود والمواثيق.

وأضاف عياد أنّ أحداث الهجرة المباركة وما بها من أحداث بعثت برسائل للجميع بأهمية التوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب وتوزيع الأدوار، وأهمية أن يؤدي كل فرد دوره في المجتمع حتى يزدهر ويستقر، وبيان أنّ الاتحاد والعمل الجماعي هو الضمانة الأقوى لعبور كل المحن ومواجهة الصعاب.

وأوضح الأمين العام أنّ المجمع حريص على استغلال المناسبات الدينية والاجتماعية لإحياء القيم الأخلاقية والمجتمعية في حياة الناس، وعلى بيان المعاني الإنسانية للإسلام، والتي تدعونا جميعًا للتعاون بين الجميع من أجل الحفاظ على الوطن.

وأشار الأمين العام إلى أنّ المادة العلمية للحملة سيتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، لنشرها على موقع المجمع باللغة الإنجليزية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجمع.