رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية أصول الدين

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية للجان امتحانات الدراسات العليا بكلية أصول الدين بالقاهرة، يرافقه كلٌّ من: الدكتور عبدالله سرحان عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة،

وتابع "المحرصاوي" انضباط سير العمل باللجان واطمأن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وشدد "المحرصاوي" -خلال الجولة- على ضرورة توفير الأجواء المناسبة باللجان وملائمتها؛ من حيث الإضاءة، ووسائل التهوية، وتوفير الأدوات اللازمة للطلاب والطالبات داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحانات في هدوء ويسر.

المحرصاوي يشيد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ويشدد على توفير الأجواء المناسبة لامتحان الطلاب

وأشاد رئيس جامعة الأزهر، بما لحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية، والمتمثلة في رش لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها، إضافة إلى نظام دخول اللجان، والذي يترك مسافة آمنة خلال الدخول والخروج من اللجان؛ لمنع التزاحم وحرصًا على سلامة الطلاب، بجانب ذلك كانت هناك أجهزة لقياس الحرارة في مداخل الكلية؛ للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب وبعضهم بعضًا؛ حرصًا على سلامة الجميع.

رئيس جامعة الأزهر يطمئن على مستوى أسئلة الامتحان ومناسبتها ويوجه بانتهاء الكنترولات أولًا بأول

وخلال الجولة اطمأن رئيس جامعة الأزهر على مستوى أسئلة الامتحان ومناسبتها، ومدى التزامها بالمقرر، مؤكّدًا ضرورة وجود أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطلاب، كما وجه بضرورة انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ومواصلة العمل بها؛ ليتم الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.