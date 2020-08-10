إطلاق برنامج "ديواني كفء" في كفر الشيخ بالتعاون مع "الوطنية للتدريب"

عقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، لقاءً مع 20 مرشحًا للتدريب من مختلف إدارات الديوان العام ببرنامج "ديواني كفء" بالأكاديمية الوطنية للتدريب في الفترة من 15 أغسطس وحتى 10 سبتمبر المقبل، لرفع كفاءتهم المهنية والوظيفية، والذي يتم تنفيذه لأول مرة في المحافظة بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للمحافظة وتطوير أدائهم الوظيفي.

وقال نائب محافظ كفر الشيخ: إن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن البرنامج سيحقق استفاده كبيرة للمتدربين في هذا الصرح الكبير، مطالبًا بالالتزام بمعايير الأكاديمية الوطنية للتدريب لكونهم سفراء للمحافظة للخروج بأفضل النتائج، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بجميع قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، وتُعد صرحًا قويًا وبوابة التأهيل للقيادات الشابة.

وأكد كريم السماحي، مدير إدارة التدريب الإداري بالمحافظة، أن المرشحين تم اختيارهم بعناية ووفقًا لتقييمات مهنية ومقابلات شخصية ومتابعة أدائهم الوظيفي بمختلف الإدارات قبل الموافقة على ترشيحهم للبرنامج ضمانًا لاختيار أفضل العناصر الوظيفية وإعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، مؤكدًا أن فرصة تنفيذ برامج تدريبية مماثلة ستكون متاحة لجميع العاملين بالمحافظة مستقبلا.