تكليف باسم القيسي بتسيير أعمال مرفأ بيروت لمدة 6 أشهر

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بتكليف باسم القيسي، بتسيير أعمال مرفأ بيروت، لمدة 6 أشهر، حسبما نقلت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقبل قليل، جرى إعلان إحالة قضية انفجار مرفأ بيروت، إلى المجلس العدلي.

كما تقرر إبقاء رئيس جهاز أمن الدولة اللبناني اللواء طوني صليبا، رهن التحقيق، بعد استجوابه بانفجار مرفأ بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، صباح اليوم، بعقد جلسات للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

واستمع القاضي لإفادة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وأثارت كارثة انفجار مرفأ بيروت، مظاهرات غاضبة، حيث نصب متظاهرون مشانق وسط بيروت، وعقدوا جلسات شنق وهمية لصور من ورق مقوى لكبار المسؤولين اللبنانيين.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات لأعمال عنف عندما ألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن، التي ردت بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وانتشرت قوات الجيش اللبناني في محيط مبنى وزارة الخارجية بعد إخراج المتظاهرين منها، بعد اقتحام المتظاهرين الغاضبين المبنى القابع في منطقة الأشرفية وسط العاصمة المنكوبة، رافعين شعارا كتب عليه "بيروت منزوعة السلاح"، ومعلنين أنّ الوزارة أضحت مقر "الثورة اللبنانية".