نائب يشيد بمساندة مصر للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت: سيتجاوز المحنة

أشاد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالدور الكبير الذي قامت به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندة ودعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق للتخفيف من الآثار السلبية لتفجير مرفأ بيروت، مؤكّدًا أنَّ إرسال مصر لطائرات مساعدة للبنان كل 48 ساعة حتى الأربعاء المقبل هو دليل قاطع على انتصار مصر لدعم ومساندة الأشقاء اللبنانيين لتجاوز هذه المحنة.

وقال "السويدي"، في بيان له أصدَره اليوم، إنَّ اللبنانيين أشادوا بالمساعدات المصرية للبنان والتي تضمنت 12 طنًا من الأدوية وتضمنت أيضًا أطقمًا طبية لمساعدة الجرحى، مؤكّدًا أنَّ مثل هذه المواقف المصرية التاريخية تحظى بإشادة واسعة النطاق داخل الرأي العام المصري واللبناني والعربي، خاصة في ظل العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وبيروت.

ودعا النائب الله عز وجل بأنّ يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين، معربا عن ثقته في قدرة لبنان وشعبها الشقيق على تجاوز الآثار السلبية لهذا الحادث.