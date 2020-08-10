عاجل.. بدء اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة تداعيات انفجار بيروت

بدأت قبل قليل، جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن لبنان، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأعلن مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، عقد جلسة طارئة بطلب من المجموعة العربية، لمناقشة تداعيات انفجار بيروت، وتأثيره على قوات حفظ السلام الأممية العاملة في لبنان.

وأثارت كارثة انفجار مرفأ بيروت، مظاهرات غاضبة، حيث نصب متظاهرون مشانق وسط بيروت، وعقدوا جلسات شنق وهمية لصور من ورق مقوى لكبار المسؤولين اللبنانيين.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات لأعمال عنف عندما ألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن، التي ردت بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وانتشرت قوات الجيش اللبناني في محيط مبنى وزارة الخارجية بعد إخراج المتظاهرين منها، بعد اقتحام المتظاهرين الغاضبين المبنى القابع في منطقة الأشرفية وسط العاصمة المنكوبة، رافعين شعارا كتب عليه "بيروت منزوعة السلاح"، ومعلنين أنّ الوزارة أضحت مقر "الثورة اللبنانية".