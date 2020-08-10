"الصحة العالمية" تستعرض تطورات أوضاع انفجار بيروت الأربعاء

ينظم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهر الأربعاء المقبل عن طريق الفيديو كونفرانس، لاستعراض الوضع الصحي وأحدث تطورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ويتناول المؤتمر الذي يبث مباشرة من لبنان إحاطة بشأن الصحي الناجم عن انفجار بيروت، وجهود الاستجابة وأولياتها، والإجابة على أسئلة الاعلاميين بشأن الأوضاع الصحية والإنسانية.

ويشارك في المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج الصحية بالمنظمة، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، منظمة الصحة العالمية، والدكتورة إيمان شنقيطي، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان.