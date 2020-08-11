سعر التذكرة وطريقة حجز حفل نسمة محجوب في دار الأوبرا 28 أغسطس

تستعد الفنانة نسمة محجوب، لإحياء حفل غنائي على مسرح النافورة بدار الأوبرا، يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس، الساعة 8.30 مساء

أسعار تذاكر حفل نسمة محجوب بدار الأوبرا

وطرحت دار الأوبرا تذاكر الحفل بسعر110 جنيهات، ويمكن حجزها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بدار الأوبرا، ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل الأغاني التي قدمتها "نسمة" خلال مشوارها الفني.

وحددت الأوبرا شروط حضور الحفل التي تمثلت في الالتزام بارتداء الكمامة، ومنع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، ومنع التصوير، والالتزام بالبوابة المخصصة للتعقيم، وقياس الحرارة بواسطة المختص، والحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة مع الجمهور