ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى 153 ألفا و599 حالة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 3484 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد، اليوم، ليرتفع الإجمالي إلى 153 ألفًا و599 إصابة، فيما تماثلت 2015 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة العراقية، في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنه تم فحص 19 ألفًا و663 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق اليوم؛ ليصبح المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق مليونا و165 ألفا و49 فحصًا.

وأشارت الصحة العراقية، إلى أن مجموع حالات الشفاء بلغ 109 آلاف و790 حالة بنسبة شفاء بلغت 71.5%، ومجموع الوفيات 5464 حالة.

"ذي قار" تسجل 118 إصابة جديدة بكورونا

من جانبه، أعلن مصدر طبي بمحافظة "ذي قار"، تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا المستجد.

وقال المصدر، اليوم، إن المحافظة سجّلت 118 إصابة جديدة ب‍الفيروس، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس، وفقًا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.