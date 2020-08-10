المنيا تحتل المركز الثاني في الاستجابة لشكاوي المواطنين خلال يوليو

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: إن أكثر المحافظات استجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر يوليو الماضي، عبر مبادرة "صوتك مسموع" هي: أسيوط، والمنيا، والقليوبية، والفيوم، وبورسعيد، والغربية، والدقهلية، مضيفًا أن هناك تنوع في شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال الشهر الماضي ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 1152 شكوى، والإشغالات 1225 شكوى، ومخالفات البناء 475 شكوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 249 شكوى، والفساد 102 شكوى.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ إطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى يوليو الماضي 184 ألفًا و900 رسالة، منها 40 ألفًا و311 شكوى، وتم حل 38 ألفًا و496 شكوى بنسبة 95.5% وجار حل باقي الشكاوى.

وأكد شعراوي، أن اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين خاصة التي تتعلق بمحاور مبادرة "صوتك مسموع"، وهي البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية والارتقاء بمستوي الخدمات بكل المحافظات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وأشاد بجهود العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وكل المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها، داعيًا المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمس بالتواصل الفوري مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ، ورقم الخط الساخن (15330)، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo)، والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg، وذلك تيسيراً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.