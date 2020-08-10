محافظ أسيوط يترأس حملة مكبرة لتطهير وتعقيم مقرات ولجان انتخابات الشيوخ

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ،اليوم الإثنين، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم بعض مقرات لجان انتخابات مجلس الشيوخ بحى شرق وغرب مدينة أسيوط، وشدد على تجهيز كافة المقار واللجان بجميع التجهيزات وتوزيع صناديق التصويت بجميع المقرات وتجهيزها لاستقبال الناخبين مع الإلتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

شارك فى الحملة، محمد بشير رئيس حى غرب، وأيمن محروس رئيس حي شرق، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وفرق التطهير والتعقيم بالديوان العام.

وخلال الجولة؛ تفقد محافظ أسيوط بعض المقرات الانتخابية واللجان بمدرسة أسيوط الرسمية المتميزة للغات، والفاروق الرسمية للغات بحى شرق، ثم تفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الانتصار الرسمية للغات، والجلاء الابتدائية، ومعهد أسيوط الأزهري بحي غرب، واطمأن على وصول صناديق الانتخاب وجميع الأدوات الخاصة بالانتخابات وتسليم اللجان لقوات الشرطة لتأمينها.

وتابع المحافظ أعمال التعقيم والتطهير للجان الفرعية بواسطة فرق التطهير والتعقيم التابعة للمحافظة، مشددًا على غلق جميع اللجان عقب تعقيمها تمهيدًا لاستقبال القضاة والمشرفين والناخبين غدًا الثلاثاء وبدء عملية التصويت.

كما تفقد المحافظ اللجان الفرعية بالمقرات وتأكد من جاهزيتها، وصلاحية دورات المياه، وعمل المظلات، وبوابات التعقيم، وتوفير الكراسى المتحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أمام اللجان؛ كما أطمأن على سلامة وسائل الإطفاء بجميع اللجان، والتهوية الجيدة والإنارة وفرش وتجهيز كافة اللجان وأماكن انتظار المواطنين لمنع التزاحم على اللجان، مشددًا على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واستمرار أعمال التعقيم بصفة مستمرة والتشديد على إرتداء الكمامات داخل اللجان الانتخابية.

وقال محافظ أسيوط: إن المحافظة بكافة أجهزتها استعدت لاستقبال الاستحقاق الديمقراطى لانتخابات مجلس الشيوخ بجاهزية كافة المقار الانتخابية وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات، وتسهيل وصول الناخبين لمقرات اللجان، لافتًا إلى استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة ووضع جميع المستشفيات ومرافق الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز في حالة الطوارئ، فضلا عن إستعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.

وأشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركز إداري وحي، إضافة الى مدينة أسيوط الجديدة، مؤكدًا على الانتهاء من تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدينة أسيوط.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الإسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، أو رسائل الواتس آب (01000623873).