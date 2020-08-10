محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ 2020

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الانتهاء من تطهير كافة اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين فضلًا عن التأكد من استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء والمدن مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ أسيوط اجتماع اللجنة التنسيقية لمناقشة الاستعدادات النهائية لمتابعة عملية انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، التي تقرر عقدها خلال يومي 11 و12 أغسطس الجاري لبحث ومناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية.

حضر الاجتماع المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والعميد محمد سيد إمام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة وفضيلة الدكتور الشيخ عبدالناصر قناوي وكيل المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية واللواء محمد عثمان مدير قطاع الأمن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات بالمحافظة.

وشدد محافظ أسيوط، على إنهاء كافة الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء التصويت غدًا، بجميع اللجان فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، مؤكدًا الانتهاء من تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدينة أسيوط.

ووجه محافظ أسيوط كافة القيادات التنفيذية بالمتابعة الميدانية على جميع اللجان الانتخابية بمراكز وأحياء المحافظة والتأكد من جاهزية كافة المقار الانتخابية وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب، لافتًا إلى استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك مرافق (الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز) فضلا عن استعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.

كما أكد المحافظ توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وكذا العمل علي تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وأماكن الاتاحة وكذا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم مع ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص (تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات) مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجان وتطهير المقرات الانتخابية ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابي وتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة والتنسيق والتواصل مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم للأطقم المسؤولة عن أجهزة التعقيم في كل لجنة وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات، وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والسادة القضاة وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجنة الفرعية وتجهيز مقر اللجنة العامة بالتنسيق مع كافة الجهات وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتجهيز كافة المقرات.