شريف مدكور يروي تجربته مع السرطان: صورت حلقتين بعد استقبال الخبر

روى الإعلامي شريف مدكور، تجربة تعرضه لمرض السرطان، قائلًا إن التجربة كانت امتحانًا كبيرًا وعظيمًا على المستوى النفسي والعائلي.

ولفت "مدكور" إلى أنه لم يُصدم بعد معرفته بخبر تعرضه للإصابة بمرض السرطان، "كنت رايح التصوير.. وصورت حلقتين بعد استقبال الخبر على طول".

وأضاف "مدكور"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ودينا عبد العزيز، أنه لم يحدث تغيير جذري في شخصيته بعد مروره من هذه التجربة وإنما كان اختبارًا عظيمًا من الله.

وأشار الإعلامي شريف مدكور، إلى أنه سعيد بقدرته على تغيير فكر ووجهة نظر الناس عن "المرض الوحش" أو السرطان، ووجه رسالة لكل مريض سرطان، قائلًا: "نص العلاج نفسية خذ الأمور ببساطة وثق فى الله".

وأوضح أن السبب وراء عدم ارتباكه هو طلبه من الله فى العمرة أن يبعث إليه رسالة تدل على حبه له، ومن بعدها بأربعة أشهور تعرض لهذه التجربة، وظهر حب الناس له، فتيقن أنها رسالة الله له.