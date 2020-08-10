محافظ المنيا يسلم 72 عقد تقنين أراضي دولة بمساحة 479 فدانا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا: إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي وقعتها المحافظة حتى الآن بلغ 1098 عقدًا، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 651 عقد أراضي زراعة على مساحة تصل إلى 18337 فدانًا، و464 عقد أراضي مباني على مساحة 103 آلاف و626 مترا مربعا.

جاء ذلك خلال تسليم محافظ المنيا، اليوم الاثنين، 72 عقدًا جديدًا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، منها 39 عقد تقنين لأراض زراعية على مساحة 479 فدانا، و33 عقد تقنين مبان على مساحة 3195 مترا مربعا.

وحث المحافظ، الحضور على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن عملية التصويت حق مشروع لكل مواطن ليختار من يمثله أمام أجهزة الدولة، وذلك بهدف استكمال الحياة النيابية والمضي قدمًا في مسيرة التنمية.

وأكد محافظ المنيا، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتيسير على المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

ووجه المحافظ، إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحًا أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، وتشارك فيها المحافظة ومديرية الأمن وهيئة الرقابة الإدارية، والجهات المعنية.

وشدد المحافظ على الجهات المعنية بضرورة التنسيق وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة، مشيرًا إلى عدم التهاون مع المخالفين من خلال تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.