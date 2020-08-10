أمين الأمم المتحدة: نطالب بتحقيق شفاف في مرفأ بيروت

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، إن التداعيات الاقتصادية لتفجير بيروت كبيرة.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة المنعقدة لمجلس الأمن بشأن بيروت، ونقلتها قناة "سكاي نيوز عربية"، أن العديد من الأشخاص لا يملكون منازل الآن، بسبب انفجار بيروت، موضحا أن الأمم المتحدة، تشارك في عمليات الإغاثة في لبنان.

وأكد جويتريش، أن لبنان، لديه إرادة قوية، قائلا "لن نترك بيروت وحدها".

ونوه جويتريش، إلى أنه يجب تحقيق إصلاحات اقتصادية في لبنان، ويجب إجراء تحقيق شفاف بشأن انفجار مرفأ بيروت، بالإضافة إلى الإصغاء لصوت الشعب في لبنان.

وبدأت قبل قليل، جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن لبنان.

وأعلن مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، عقد جلسة طارئة بطلب من المجموعة العربية، لمناقشة تداعيات انفجار بيروت، وتأثيره على قوات حفظ السلام الأممية العاملة في لبنان.

وأثارت كارثة انفجار مرفأ بيروت، مظاهرات غاضبة، حيث نصب متظاهرون مشانق وسط بيروت، وعقدوا جلسات شنق وهمية لصور من ورق مقوى لكبار المسؤولين اللبنانيين.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات لأعمال عنف عندما ألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن، التي ردت بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وانتشرت قوات الجيش اللبناني في محيط مبنى وزارة الخارجية بعد إخراج المتظاهرين منها، بعد اقتحام المتظاهرين الغاضبين المبنى القابع في منطقة الأشرفية وسط العاصمة المنكوبة، رافعين شعارا كتب عليه "بيروت منزوعة السلاح"، ومعلنين أنّ الوزارة أضحت مقر "الثورة اللبنانية".