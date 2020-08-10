قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، "نقف مع الشعب اللبناني في مأساته"، حسبما أعلنت قناة "سكاى نيوز عربية في نبأ عاجل.

وأعلنت شبكة "سكاي نيوز" قبل قليل استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، بعد كارثة "انفجار مرفأ بيروت".

وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، إن التداعيات الاقتصادية لتفجير بيروت كبيرة.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة المنعقدة لمجلس الأمن بشأن بيروت، ونقلتها قناة "سكاي نيوز عربية"، أن العديد من الأشخاص لا يملكون منازل الآن، بسبب انفجار بيروت، موضحا أن الأمم المتحدة، تشارك في عمليات الإغاثة في لبنان.

وأكد جويتريش، أن لبنان، لديه إرادة قوية، قائلًا: "لن نترك بيروت وحدها".

ونوه جويتريش، إلى أنه يجب تحقيق إصلاحات اقتصادية في لبنان، ويجب إجراء تحقيق شفاف بشأن انفجار مرفأ بيروت، بالإضافة إلى الإصغاء لصوت الشعب في لبنان.