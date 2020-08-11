حظك اليوم الثلاثاء 11-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان لا يحب الكذب أو الخيانة، كما أنّه يهتم بالجمال الداخلي أكثر من الخارجي، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك اليوم على بدء مرحلة مهنية ومالية جديدة وقد تحقق مكاسب رائعة وتركز على تطوير نفسك وسلوكك لبناء مستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تميل للتعامل مع من حولك بمنطق العدل وتطلب أن تعامل بالمثل.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.