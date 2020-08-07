حظك اليوم الجمعة 7-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان باستخدامه لإسلوب الحيادية في حديثه مع الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك نشاطا كبيرا واليوم تقوم بواجباتك المهنية والمنزلية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الأصدقاء يعدانك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.