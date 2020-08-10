"لبنان تبني وتعلو بالحلم" على يوتيوب الثقافة الأربعاء المقبل

تضامنا مع شعب لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت، تبث وزارة الثقافة، عبر قناتها على يوتيوب، في العاشرة مساء الأربعاء 12 أغسطس، حفلاً بعنوان "لبنان تبني وتعلو بالحلم"، من مؤلفات الموسيقار نصير شمة، ونظمته دار الأوبرا المصرية لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وأقيم بمشاركة مجموعة من نجوم مصر والوطن العربي هم محمد الحلو، خالد سليم، مجد القاسم، أسماء لمنور، وسام حمدي، عادل محمود، حسين قرشي، ونسرين.

وأكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أن بث الحفل يأتي كرسالة رمزية تعبر عن التعاطف مع شعب لبنان، وتحمل في طياتها دعوات شعب مصر بالسلام إلى لؤلؤة الشرق.

وأضافت أن تقديم الدعم بمختلف صوره لشعب لبنان، والذي سارعت إليه مختلف دول العالم، يعد أحد التجليات الإنسانية التي تسهم في مساعدة الأشقاء على تجاوز المحنة، وقدمت التعازي لأسر ضحايا الحادث المأساوي، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.