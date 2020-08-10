صندوق النقد الدولي يطلب من لبنان 4 إصلاحات لدعمه اقتصاديا

كشف صندوق النقد الدولي، عن طلبه 4 إصلاحات من لبنان، لإطلاق سراح مليارات الدولارات لدعمه اقتصادياً، وفقا لما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم.

واشترط الصندوق، استعادة الملاءة المالية العامة وسلامة النظام المالي اللبناني، ووضع ضمانات مؤقتة لتلافي استمرار نزوح رأس المال للخارج، وتقليل الخسائر الممتدة في العديد من الشركات المملوكة للدولة، ووجود شبكة أمان اجتماعي لحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً.

وقال صندوق النقد، أمس الأحد، إنه على استعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة لبنان، بعد الانفجار المروع الذي ضرب بيروت، مؤكدا أن كل مؤسسات البلاد تحتاج إلى إظهار صدق نيتها على تنفيذ الإصلاحات.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، في بيان لمؤتمر عاجل للمانحين، في وقت سابق، إن الإصلاحات المتوقعة تشمل خطوات لاستعادة القدرة على الوفاء بالديون في الماليات العامة، وصلابة النظام المالي، وإجراءات حماية مؤقتة لتجنب استمرار هروب رؤوس الأموال.

ودعت جورجيفا، إلى اتخاذ خطوات للحد من الخسائر الفادحة التي تتكبدها الكثير من الشركات التابعة للدولة، وتوسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الأكثر احتياجا في البلاد.