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محمود مسلم

فيديو.. المشاهد الأولى لانفجار بالتيمور الأمريكية

كتب:

وكالات
05:25 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
انفجار بالتيمور

انفجار بالتيمور

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن انفجارًا قويًا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية، اليوم الاثنين، وسوى عدة منازل بالأرض، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأظهرت صور بثتها قناة "دابليو بي إف إف" التلفزيونية، قطاعًا من صف من المنازل وقد سوي بالأرض، وتناثر الحطام حوله.

وذكرت القناة، على موقعها الإلكتروني، نقلًا عن أفراد في فرق الإطفاء، أنهم أنقذوا ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأوضحت قناة "سكاي نيوز"، أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز، وأدى إلى سقوط قتيل، وتدمير عدة منازل وتسويتها بالأرض.

وقالت قناة "فوكس" الأمريكية، إن رجال الإنقاذ قدموا إلى مسرح الحادث، حيث أنقذوا 3 ضحايا نقلوا إلى المستشفى، إلا أنهم في حالة حرجة، بينما قتلت سيدة.

وأوضحت أن رجال الإنقاذ، يبحثون عن ضحايا جراء الانفجار.      

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